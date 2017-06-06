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Общество

Псковские активисты ОНФ добились ликвидации 30% свалок, отмеченных на карте проекта «Генеральная уборка»

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» активисты регионального отделения ОНФ в Псковской области добились ликвидации порядка 30% несанкционированных мусорных свалок, обозначенных на интерактивной карте свалок по обращениям граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Большинство локальных свалок бытового мусора выявлены в городской черте областного центра, остальные в лесополосе, прилегающей к какому-либо населенному пункту,  на землях сельхозназначения, на обочинах дорог. Информация о местах с мусорными навалами  проверяется и фиксируется, после чего  активисты ОНФ направляют муниципальным органам власти  обращения с просьбой принять меры по их ликвидации. Так, например, в короткие сроки была убрана свалка в сквере на улице Плехановский посад в Пскове, которая появилась на карте в апреле, по инициативе общественников управлением городского хозяйства администрации муниципалитета внесена в план и уже к началу лета ликвидирована. 

Также оперативно была ликвидирована свалка в Палкинском районе, у сельской дороги между деревнями Данилкино и Борохново. Эта свалка появилась на карте 22 мая, а ликвидирована была уже к 5 июня. 

«По уборке несанкционированных свалок в городской черте мы уже отработали алгоритм взаимодействия с управлением  городского хозяйства администрации Пскова, а  несанкционированные свалки за городом, на землях сельхозназначения или в лесополосе вызывают затруднения в решении вопросов по их ликвидации. Это связано с установлением принадлежности собственника земельного участка, на котором находится свалка, и  влечет за собой бумажную волокиту, а тем временем свалка разрастается», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Псковской области Наталья Плявинская.

Активисты Народного фронта активно организуют субботники, участие в которых принимают неравнодушные граждане. Например, в Палкинском районе  общественники провели уже два субботника, убрав от мусора протяженную территорию прибрежной полосы у Смолинского озера, а также  у озера Лютое. В этих субботниках приняли участие не только жители поселка Палкино, но и  специально приехавшие поучаствовать в акции псковичи и гости из Санкт-Петербурга. Главная цель таких мероприятий – это вовлечение всех неравнодушных граждан в процесс улучшения экологической обстановки  в своем населенном пункте.

На сегодня на интерактивной карте свалок ОНФ в Псковской области  отмечено 123 точки, где были обнаружены свалки бытового и строительного мусора. К настоящему времени ликвидировано 36 свалок, остальные находятся на рассмотрении и в работе экспертов ОНФ.

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