Льготы для сортирующих отходы граждан могут быть введены осенью

21:22, 06 июня 2017, ПАИ

Законопроект, предполагающий введение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для граждан, сортирующих отходы, может быть принят в осеннюю сессию Государственной Думы. Об этом заявил замглавы Минстроя России Андрей Чибис на I Всероссийском съезде операторов и специалистов в сфере обращения с отходами, который открылся 6 июня в Москве, сообщается на сайте министерства.



Андрей Чибис напомнил, что Правительство России поддержало инициативу ведомства выделить субсидии из средств экологического сбора тем субъектам, которые перейдут на новую систему по обращению с ТКО до конца года. Средства будут направлены на софинансирование региональных программ. «Реформа должна завершиться к 2019 году, но это не значит, что до этого времени власти на местах должны бездействовать, - отметил Андрей Чибис. – Мы намерены поощрять те субъекты, которые переходят на новую систему с опережением графика, и строго контролировать ход реформы в остальных регионах». Ещё одна поощрительная мера касается населения – льготы при оплате коммунальных услуг тем, кто будет сортировать мусор.



«Сегодня в отрасли происходят важные изменения - предстоит выстроить понятный и прозрачный механизм утилизации мусора. Наша задача – завершить эту работу в кратчайшие сроки, первые шаги в этом направлении уже сделаны», - отметил Андрей Чибис. В 82 субъектах разработаны территориальные схемы, в 45 утверждены региональные программы обращения с отходами.



Также Андрей Чибис сообщил, что для контроля над ходом реформы на федеральном уровне создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минстроя России, Минприроды России, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, ФАС России, Минэкономразвития, Минпромторга, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и других ведомств. В срок до 1 июля должны быть разработаны дорожные карты по внедрению реформы и созданы соответствующие комиссии под руководством глав регионов.

