0
16:57
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
21:03
Академия парусного спорта откроет филиал в Пскове
15:27
Программа 14-й Псковской парусной регаты
21:03
ФК «Псков-747» завершил сезон 2016\17 на 10-м месте (ВИДЕО)
18:03
Стартовала трансляция последнего матча последнего матча ФК «Псков-747» в сезоне 2016\17 годов
12:47
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире последний матч ФК «Псков-747» в сезоне 2016/17 годов
20:02
13-й этап Кубка России по ралли и 2-й этап Чемпионата Белоруссии примет Псковская область 6-8 июля
Еще новости
Спорт

«Серебро» завоевал пскович на Большой московской регате

Пскович Вадим Морозов завоевал медаль на Международных соревнованиях по академической гребле среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Большая московская регата», которые состоялись с 2 по 4 июня на Гребном канале в Крылатском. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Состязания прошли в 56-ой раз и собрали около 500 спортсменов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ганы, Грузии, Казахстана, Латвии, Македонии, Республики Молдова, Узбекистана, Эстонии и России. 

Псковский спортсмен занял второе место в классе мужских одиночек. Он занимается под руководством тренера высшей категории Сергея Матвеева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
06 июня 2017
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
Академия парусного спорта откроет филиал в Пскове
05 июня 2017
Академия парусного спорта откроет филиал в Пскове 2
Программа 14-й Псковской парусной регаты
05 июня 2017
Программа 14-й Псковской парусной регаты
ФК «Псков-747» завершил сезон 2016\17 на 10-м месте (ВИДЕО)
04 июня 2017
ФК «Псков-747» завершил сезон 2016\17 на 10-м месте (ВИДЕО)
Стартовала трансляция последнего матча последнего матча ФК «Псков-747» в сезоне 2016\17 годов
04 июня 2017
Стартовала трансляция последнего матча последнего матча ФК «Псков-747» в сезоне 2016\17 годов
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире последний матч ФК «Псков-747» в сезоне 2016/17 годов
04 июня 2017
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире последний матч ФК «Псков-747» в сезоне 2016/17 годов
13-й этап Кубка России по ралли и 2-й этап Чемпионата Белоруссии примет Псковская область 6-8 июля
03 июня 2017
13-й этап Кубка России по ралли и 2-й этап Чемпионата Белоруссии примет Псковская область 6-8 июля
Трудные подростки и воспитанники детского дома бесплатно покатались на коньках в Пскове
02 июня 2017
Трудные подростки и воспитанники детского дома бесплатно покатались на коньках в Пскове

Идет загрузка...