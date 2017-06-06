«Серебро» завоевал пскович на Большой московской регате

21:48, 06 июня 2017, ПАИ

Пскович Вадим Морозов завоевал медаль на Международных соревнованиях по академической гребле среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Большая московская регата», которые состоялись с 2 по 4 июня на Гребном канале в Крылатском. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Состязания прошли в 56-ой раз и собрали около 500 спортсменов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ганы, Грузии, Казахстана, Латвии, Македонии, Республики Молдова, Узбекистана, Эстонии и России.

Псковский спортсмен занял второе место в классе мужских одиночек. Он занимается под руководством тренера высшей категории Сергея Матвеева.