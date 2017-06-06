Псковичи могут принять участие в Международном форуме «Россия - Западная Европа»

22:02, 06 июня 2017, ПАИ

С 26 по 30 июня в Германии (Кельн-Карлсруэ) пройдет Международный форум «Россия - Западная Европа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Участникам форума будет представлена возможность с деловыми и культурными визитами проехать Западную Германию с Севера на Юг, побывать в Париже, посетить профильные предприятия в области дорожного, энергетического, промышленного и гражданского строительства, машиностроения, заключить договоры о намерениях с компаниями Европы, Америки и Азии, расширить диапозон и сферу деятельности предприятий.

Контактное лицо - Александр Белозубов, телефон: 8(968) 525-28-88.