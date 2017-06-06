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Общество

По вторникам и четвергам ждут псковичей судебные приставы

УФССП России по Псковской области информирует жителей региона о времени приёмных часов для посещения отделов Службы судебных приставов. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, приём граждан ведётся по вторникам с 9:00 до 13:00 и по четвергам с 14:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 - обед).

Кроме того, в каждом отделе судебных приставов действует дежурный мобильный номер, по которому на все вопросы ответит дежурный пристав. Информация, предоставляемая по телефону, ограничена. Дежурный номер телефона можно узнать на официальном сайте УФССП России по Псковской области в разделе «Контакты». 

ОСП № 1, № 2 города Пскова и ОСП Псковского района находятся по адресу: улица М. Горького, дом 1 (3 этаж), Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району и Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области - по адресу: улица Текстильная, дом 3. 

Попасть на приём к руководителю Управления - главному судебному приставу Псковской области, заместителям руководителя Управления, начальникам отделов, заместителям начальников отделов можно в приёмные часы, указанные на портале ведомства в разделе «Обращения» - «Личный приём граждан» – «График приёма граждан руководством Управления». Также записаться можно на приём через сервис «Электронная очередь записи на личный прием» на сайте Управления. 

Напомним, в разделе «Информационные системы» действует «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Также узнать о своей задолженности можно на Едином портале госуслуг. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться и пройти по предлагаемым ссылкам портала. Все шаблоны необходимых заявлений для стороны исполнительного производства размещены на Едином портале госуслуг в разделе «Рассмотрение заявлений в рамках исполнительного производства».

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