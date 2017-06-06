Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной

20:03, 06 июня 2017, ПАИ

Российские выпускники прошлых лет, набравшие 100 баллов на едином государственном экзамене, раскритиковали результаты социального опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым большая часть респондентов отрицательно относится к ЕГЭ. Как сообщает РИА Новости, с такой точкой зрения оказались не согласны более 200 стобалльников.

Опрос был проведен в конце мая в 53 регионах РФ. Две трети из 1,5 тысяч респондентов отрицательно ответили на вопрос, одобряют ли они проведение ЕГЭ. 20% из них считают, что ЕГЭ - это слишком большая нагрузка на детей, поэтому они испытывают стресс, 14% уверены, что ЕГЭ ориентирует на получение поверхностных знаний, такое же количество опрошенных заявили, что в результатах ЕГЭ много случайного.

Представители клуба стобалльников на площадке интернет-сообщества «Российские интеллектуальные ресурсы» назвали подобную критику необоснованной, ставящей под сомнение результаты успешных выпускников прошлых лет. «Очень обидно, что наш труд, вложенный в получение знаний и подготовку к экзамену, обесценивается», ‒ заявила модератор группы, стобалльница Ангелина Беседина. Также участники дискуссии не согласны, что ЕГЭ – это «угадайка», так как на сегодняшний день тестовая часть исключена почти из всех предметов.

Успешно сдавшие ЕГЭ выпускники подчеркнули, что экзамен уравнивает шансы учеников по всей стране поступить в те вузы, в которые они хотят. Также они сошлись во мнении, что нагрузка при подготовке к экзаменам, которой так пугают, не превышает, к примеру, объема работы при подготовке к сессии. «Экзамен не охватывает большего объема знаний, чем заключает в себе школьная программа: если ребенок ответственно учился на протяжении 11 лет, экзамен не составит для него труда. Другой вопрос, что эмоциональная нагрузка превышает допустимую норму. Но это должны предотвращать родители, которые сами зачастую нагнетают обстановку и давят на детей», – прокомментировала стобалльница Елизавета Черникова.

Кроме того, выпускники прошлых лет опровергли распространенную точку зрения о необходимости занятий с репетитором, по их мнению, для подготовки к ЕГЭ достаточно школьного материала, усидчивости и желания.