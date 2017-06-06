Высланный из России экс-глава Псковской канцелярии генконсульства Эстонии вернулся на Родину

20:39, 06 июня 2017, ПАИ

Бывший генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ и экс-глава Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик, которым власти РФ предписали выехать из России, покинули страну. Об этом сообщает портал rus.err.ee со ссылкой на пресс-секретаря МИД ЭР Сандру Камилову.

По её словам, МИД уже занимается тем, чтобы найти им замену. «Ведомство постарается найти новых дипломатов на данные позиции как можно скорее», - добавила Сандра Камилова.

31 мая Россия объявила персоной нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии Катрин Канарик. Им было предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок. В МИД РФ заявили, такой шаг стал ответной мерой на решение властей Эстонии выслать из страны генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казенного и консула-советника Андрея Сургаева.