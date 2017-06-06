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Ударивший фельдшера пскович предстанет перед судом

В Пскове перед судом предстанет 39-летний местный житель, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, поздним вечером 6 мая фельдшер скорой медицинской помощи в составе бригады прибыл по вызову во двор дома № 1 по улице Печорской в Пскове, где у подъезда лежал мужчина с телесными повреждениями в области головы. Отказавшись от госпитализации, находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый потребовал отвезти его домой, забираясь в кабину автомобиля. Когда санитар попытался успокоить дебошира, последний развернулся и ударил стоящего рядом фельдшера рукой по лицу, причинив телесное повреждение в виде раны губы.

Протрезвев, мужчина раскаялся, сразу признал свою вину и возместил причиненный потерпевшему вред.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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