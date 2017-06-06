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Общество

Олег Тушмалов и Наталия Соколова посетят псковские детские лагеря

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Олег Тушмалов встретился с уполномоченным по правам ребенка в регионе Наталией Соколовой. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении, на встрече обсуждались направления дальнейшего взаимодействия в вопросах защиты прав и законных интересов детей.

В ближайшее время Олег Тушмалов и Наталия Соколова запланировали совместный объезд летних оздоровительных лагерей и встречи на профилактические темы подростками. Также стороны договорились о взаимном информировании по наиболее актуальным проблемам. 

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