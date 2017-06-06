Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»

22:09, 06 июня 2017, ПАИ

6 июня, в день рождения А. С. Пушкина и День русского языка, работники Центральной городской библиотеки Пскова отвезли в подарок ребятам из детского лагеря «Стремительный» более 300 книг по отечественной и зарубежной классике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Значительное место в праздничной посылке заняли книги о жизни и творчестве великого русского поэта. В преддверии Дня русского языка проявили инициативу и псковские авторы, отправив свои книги с автографами в дар молодым читателям. Среди дарителей – писатели, поэты, художники. Книги в лагерь «Стремительный» передали Артем Тасалов, Алексей Семенов, Владимир Клевцов, Ларина Федотова, Вера Сергеева, Анатолий Москалинский, Сергей Горшков, Иван Иванов, Валентина Николаева, Петерис Скайсткалнс, Александр Александров.

Привезенная коллекция легла в основу формирующейся библиотеки детского лагеря. Также библиотекари из Пскова приняли активное участие в праздничной программе «С днем рождения, дядя Саша!», подготовленной специально к Дню русского языка. Гости провели с ребятами развивающие игры по теме творчества великого русского поэта. В интерактиве «Пушкин в комиксах» участникам предлагалось по визуальному ряду угадать произведение автора, а в русской забаве «Спроси у … Пушкина» можно было провести гадание по книге, выпущенной в 1947 году. Самым лучшим знатокам и самым активным гадальщикам библиотекари вручили книжные призы.

Центральная городская библиотека планирует продолжать формирование книжного фонда детского лагеря «Стремительный», которое было начато еще в феврале в ходе акции «Дарите книги с любовью».