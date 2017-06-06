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Двое детей выпали из багажника внедорожника в Сочи

В Сочи двое детей выпали из автомобиля на проезжую часть, в результате чего пострадала трёхлетняя девочка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Краснодарскому краю, двое детей перевозились в багажнике транспортного средства. Второй ребёнок не пострадал.

В соцсетях в понедельник была размещена видеозапись с авторегистратора, на которой видно, как двое малолетних на повороте выпадают из багажника движущегося с большой скоростью внедорожника. «По предварительным данным, 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volvo, перевозила двух своих детей в багажном отделении. На пересечении улицы Горького и Курортного проспекта по не установленной пока причине задняя дверь иномарки открылась, и дети выпали на проезжую часть. По факту ДТП проводится проверка», - рассказали в полиции.

В отношении женщины составлен протокол по статье «Нарушение правил перевозки людей» КоАП РФ.

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