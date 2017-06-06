Россия пообещала ввести визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева

22:45, 06 июня 2017, ПАИ

Россия пообещала ввести визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами non grata, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» — заявил Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта. Он также заметил, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев. «Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — добавил глава МИД.

Напомним, вопрос о введении виз неоднократно поднимался в украинском парламенте. В октябре 2016 года такое предложение внес спикер Верховной рады Андрей Парубий, но крупнейшая фракция «Блок Петра Порошенко» выступила против. В начале июня о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Против выступает фракция «Оппозиционный блок», в которой заявили, что введение виз может оставить без работы два с половиной миллиона украинцев, работающих в России.

В Кремле на это замечали, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, подобное решение киевских властей в первую очередь ударит по самим украинцам.