Продление санкций в отношении Крыма согласовал Евросоюз

22:48, 06 июня 2017, ПАИ

Евросоюз согласовал продление ограничительных мер в отношении Крыма на один год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС. По словам источника, постоянные представители стран ЕС согласовали продление санкций в рамках стратегии непризнания Крыма в составе РФ.

Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС. По словам дипломата, ожидается, что это произойдет на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 19 июня в Люксембурге.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма.