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Общество

Ставка по ипотечным кредитам снизилась в России

По итогам апреля средняя ставка по ипотечным кредитам упала до 11,45% годовых. Как сообщает rg.ru, такие данные представил Банк России.

Кредитные организации в течение первых четырех месяцев этого года предоставили заемщикам 260 тысяч ипотечных кредитов на 470,8 миллиарда рублей. При этом средний размер кредита вырос с 1,71 до 1,81 миллиона рублей. По мнению Банка России, благодаря этому объемы кредитования в апреле выросли почти на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

По данным Объединенного бюро кредитных историй, всего за апрель банки выдали россиянам 2,07 миллиона новых кредитов, более чем на 312,04 миллиарда рублей. В годовом отношении количество кредитов снизилось на 6%, однако объемы кредитования увеличились на 17%.

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