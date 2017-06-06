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Общество

В России предлагается увеличить срок за жестокое обращение с животными

В Госдуме РФ подготовлена новая редакция статьи 245 УК «Жестокое обращение с животными». Как пишет газета «Известия» со ссылкой на автора законопроекта, депутата Олега Шеина, концепцию поддержали представители силовых ведомств. 8 июня поправки будут обсуждать на заседании Совета по правам человека при президенте (СПЧ), после чего они будут внесены в Госдуму.

Действующая редакция статьи 245 УК относит это преступление к категории небольшой тяжести. Уголовная ответственность по ней наступает за «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних». Первая часть статьи предусматривает за это до одного года исправительных работ или ограничения свободы либо до полугода ареста. Вторая часть касается тех же действий, совершённых в составе группы, и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

По словам О. Шеина, теперь в первой части статьи предполагается установить наказание до четырех лет лишения свободы и перевести эти преступления в категорию средней тяжести, а вторую часть перевести в категорию тяжких преступлений, согласно которой срок лишения свободы будет увеличен до шести лет. Кроме того, планируется введение нижнего порога — четыре года лишения свободы.

Главное нововведение — ввод в статье 245 дополнительных квалифицирующих признаков. Присутствие малолетних переводится из первой части в «более тяжкую» вторую, а во второй части появится использование интернета. Издевательства над животными в составе группы, в присутствии малолетних или с трансляцией в интернете станут основанием для лишения свободы на шесть лет.

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