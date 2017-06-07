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Экономика

Правительство облегчит валютный контроль за экспортерами

Центробанк принял решение отменить требование об оформлении паспортов экспортных сделок. Об этом пишет газета «Известия».

«Банком России принято решение отменить требование об оформлении паспортов сделок, одной из важной составляющей действующей системы валютного контроля», — сообщили в пресс-службе Банка России.

Кроме того, банк проводит работу по либерализации иных требований валютного контроля, в первую очередь касающихся деятельности российских экспортеров. Отмечается, что это решение было поддержано Минфином, а также ФТС и ФНС России.

По словам источника, принимающего участие в обсуждении реформы, всю необходимую документацию для осуществления валютного контроля будут заполнять не предприниматели, а банки.

«Изначально речь шла о расширении коридора, при котором не требуется оформление паспорта сделки. Обсуждали предложения поднять порог с $50 тыс. до $75 тыс. или $500 тыс. В итоге решили вообще отменить паспорта сделок и прописали это в плане действий Правительства», — рассказал источник, принимавший участие в написании плана по повышению темпов роста экономики до уровня не ниже среднемировых в 2017–2025 годах, в рамках которого проводится реформа.

Сейчас, если российский предприниматель экспортирует за рубеж товары на сумму более $50 тыс., за ним осуществляется валютный контроль. Он необходим для того, чтобы отслеживать денежные поступления от вывоза российских товаров.

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