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Общество

Великолукская епархия объявила творческий конкурс

Великолукская епархия объявила конкурс детского творчества, приуроченный к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

Региональный этап конкурса проводится в художественной и литературной номинациях с 1 июня по 20 сентября. Лучшие будут определены в двух возрастных категориях: среди детей 9-12 лет и 13-17 лет.

На литературный конкурс принимаются работы на бумажных и электронных носителях с пометкой «Конкурс, посвящённый Патриарху Тихону». Отправить их можно по электронной почте: pravobraz@luki-eparhia.ru. Художественные произведения следует представлять в Епархиальное управление по адресу: Великие Луки, улица Ставского, 63, корпус 4.

Победители будут награждены на Рождественских чтениях в ноябре 2017 года, а их работы направят в Москву для участия в финале конкурса.
 

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