0
08:31
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
22:09
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
21:13
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
20:03
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
18:04
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня
16:57
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
16:29
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
Еще новости
Общество

Митрополит Евсевий: Я не руководствовался в жизни указаниями сильных мира сего

6 июня, в день прославления святой блаженной Ксении Петербургской, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в храме Успения Божией Матери (с Полонища) города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской епархии.

Фото pskov-eparhiya.ru

По окончании литургии псковский архипастырь возглавил праздничный молебен, в завершение которого прочел молитву блаженной Ксении Петербургской. «Вот и блаженная матерь наша Ксения Петербургская за свою преданность и всецелую любовь к Богу получила от создателя особый дар прозрения и чудотворения. И на протяжении уже двухсот лет она остается близка сердцам православных верующих людей», - обратил внимание он.

За торжество престольного праздника владыку поблагодарил настоятель храма протоиерей Андрей Вахрушев. Он также отметил: «И мы благодарим вас, дорогой владыка, за образец чистоты сердца и цельность человеческой личности. По должности, видя ваши решения, хочу отметить особо, что вы никогда не живете в угоду человеческому мнению о вас. Решения вы принимаете согласно зову Божиего закона и согласно своей совести. И это ценность в наше лукавое время, этот образец для нас абсолютно бесценен».

Фото pskov-eparhiya.ru

В ответ митрополит Евсевий сказал: «Спасибо, дорогой отец настоятель, протоиерей Андрей, за слово приветствия, за то понимание моей жизни, за то проникновенное открытие о моей жизни и о моих делах. Да, я не руководствовался в жизни указаниями сильных мира сего, и меня никто не мог подвигнуть на какое-то недоброе дело. И от того, конечно, я был некоторыми не любим. Но, как вы сказали, я руководствовался своей совестью, верой и любовью к нашей святой Православной Церкви. Благодарение Богу за все то, что было сделано через меня, особенно на Псковской земле. Слава Богу, Господь дарует свой дар каждому из нас, чтобы этот дар мы употребляли во славу Божию, во славу нашей веры православной, во славу нашей Церкви, нашей родной Руси, во славу нашего народа, во спасение и на радость наших душ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
07 июня 2017
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
06 июня 2017
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
06 июня 2017
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
06 июня 2017
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня
06 июня 2017
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
06 июня 2017
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
06 июня 2017
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая 2
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО) 2

Идет загрузка...