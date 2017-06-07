Митрополит Евсевий: Я не руководствовался в жизни указаниями сильных мира сего

08:13, 07 июня 2017, ПАИ

6 июня, в день прославления святой блаженной Ксении Петербургской, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в храме Успения Божией Матери (с Полонища) города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской епархии.

По окончании литургии псковский архипастырь возглавил праздничный молебен, в завершение которого прочел молитву блаженной Ксении Петербургской. «Вот и блаженная матерь наша Ксения Петербургская за свою преданность и всецелую любовь к Богу получила от создателя особый дар прозрения и чудотворения. И на протяжении уже двухсот лет она остается близка сердцам православных верующих людей», - обратил внимание он.

За торжество престольного праздника владыку поблагодарил настоятель храма протоиерей Андрей Вахрушев. Он также отметил: «И мы благодарим вас, дорогой владыка, за образец чистоты сердца и цельность человеческой личности. По должности, видя ваши решения, хочу отметить особо, что вы никогда не живете в угоду человеческому мнению о вас. Решения вы принимаете согласно зову Божиего закона и согласно своей совести. И это ценность в наше лукавое время, этот образец для нас абсолютно бесценен».

В ответ митрополит Евсевий сказал: «Спасибо, дорогой отец настоятель, протоиерей Андрей, за слово приветствия, за то понимание моей жизни, за то проникновенное открытие о моей жизни и о моих делах. Да, я не руководствовался в жизни указаниями сильных мира сего, и меня никто не мог подвигнуть на какое-то недоброе дело. И от того, конечно, я был некоторыми не любим. Но, как вы сказали, я руководствовался своей совестью, верой и любовью к нашей святой Православной Церкви. Благодарение Богу за все то, что было сделано через меня, особенно на Псковской земле. Слава Богу, Господь дарует свой дар каждому из нас, чтобы этот дар мы употребляли во славу Божию, во славу нашей веры православной, во славу нашей Церкви, нашей родной Руси, во славу нашего народа, во спасение и на радость наших душ».