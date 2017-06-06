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В Пскове 19 частных домов остались без газа из-за аварии

6 июня в Пскове в результате сработавшей сигнализации отключился газорегуляторный пункт, стало известно Псковскому агентству информации.

Из-за аварии без газоснабжения временно остались дома №№ 1, 3, 19 и 21а по улице Ваганова, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26 и 28/43 по улице Петропавловской — всего 19 частных домов, в которых проживают 67 человек.

В район аварии выезжала бригада ООО «Межрегионгаз Псков». Восстановительные работы будут проводиться сегодня, 7 июня.

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