Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор

08:31, 07 июня 2017, ПАИ

Правительство РФ одобрило подготовленные Минстроем поправки в закон об отходах. Как пишет газета «Коммерсант», документ, в частности, предполагает льготный тариф за раздельный сбор мусора для домохозяйств и позволяет им продавать вторсырье переработчикам.

На следующей неделе законопроект будет направлен в Госдуму, сообщил заместитель главы Минстроя, руководитель межведомственной группы по контролю над реформой управления отходами Андрей Чибис. Одно из главных нововведений — в закон «Об отходах производства и потребления» вводится понятие «раздельное накопление отходов».

Как пояснил А. Чибис, под раздельным накоплением в проекте подразумевается «складирование образовавшихся отходов в отдельные контейнеры для последующей переработки».

Также устанавливается, что места сбора, обезвреживания и накопления отходов должны будут соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Из области регулирования деятельности по обращению с отходами выводятся физические лица. По словам соавтора проекта, депутата Владимира Панова («Единая Россия»), теперь домохозяйствам не нужно будет лицензировать свою деятельность по обращению с отходами и они смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. Если граждане только собирают раздельные отходы, им будет предложен пониженный тариф на услугу по обращению с отходами.

При этом, как говорится в документе Минстроя, повышение этого тарифа выше «экономически обоснованного уровня для других потребителей не допускается». Обязанность оплачивать новую коммунальную услугу появится после начала работы регионального оператора по обращению с отходами — за месяц до этого размер платы за содержание жилого помещения «подлежит уменьшению на сумму платежа за вывоз мусора».

Кроме того, в случае принятия изменений увеличится количество требований к территориальным схемам обращения с отходами, на которые субъекты РФ должны перейти до 2019 года. Они будут включать не только планы по строительству, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры, но и программы по их ликвидации, а также оценку капвложений и их влияния на тарифы. А региональных операторов обяжут придерживаться направлений для потоков отходов, установленных в схемах.

Помимо этого, в законопроекте уделено внимание претензиям бизнеса и Минпромторга, которые заявляли, что в нынешнем виде мусорная реформа не учитывает интересы производителей. Понятие «продукты, утратившие потребительские свойства и подлежащие утилизации» в рамках исполнения производителями расширенной ответственности заменено понятием «товары и упаковка», что разделяет ответственность за их утилизацию. Если товар подлежит вторичной переработке, то он не будет учитываться при расчете нормативов утилизации.

Коснулись уточнения и импортеров — таковыми теперь будут считаться и первые покупатели товаров, упаковки, ввозимых в РФ с территории ЕАЭС. Однако предполагается, что экологический сбор за неисполнение нормативов утилизации будет уплачиваться только по товарам и упаковке из перечня.

