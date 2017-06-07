0
09:37
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
08:31
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
22:09
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
21:13
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
20:03
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
18:04
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня
16:57
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор

Правительство РФ одобрило подготовленные Минстроем поправки в закон об отходах. Как пишет газета «Коммерсант», документ, в частности, предполагает льготный тариф за раздельный сбор мусора для домохозяйств и позволяет им продавать вторсырье переработчикам.

На следующей неделе законопроект будет направлен в Госдуму, сообщил заместитель главы Минстроя, руководитель межведомственной группы по контролю над реформой управления отходами Андрей Чибис. Одно из главных нововведений — в закон «Об отходах производства и потребления» вводится понятие «раздельное накопление отходов».

Как пояснил А. Чибис, под раздельным накоплением в проекте подразумевается «складирование образовавшихся отходов в отдельные контейнеры для последующей переработки».

Также устанавливается, что места сбора, обезвреживания и накопления отходов должны будут соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Из области регулирования деятельности по обращению с отходами выводятся физические лица. По словам соавтора проекта, депутата Владимира Панова («Единая Россия»), теперь домохозяйствам не нужно будет лицензировать свою деятельность по обращению с отходами и они смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. Если граждане только собирают раздельные отходы, им будет предложен пониженный тариф на услугу по обращению с отходами.

При этом, как говорится в документе Минстроя, повышение этого тарифа выше «экономически обоснованного уровня для других потребителей не допускается». Обязанность оплачивать новую коммунальную услугу появится после начала работы регионального оператора по обращению с отходами — за месяц до этого размер платы за содержание жилого помещения «подлежит уменьшению на сумму платежа за вывоз мусора».

Кроме того, в случае принятия изменений увеличится количество требований к территориальным схемам обращения с отходами, на которые субъекты РФ должны перейти до 2019 года. Они будут включать не только планы по строительству, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры, но и программы по их ликвидации, а также оценку капвложений и их влияния на тарифы. А региональных операторов обяжут придерживаться направлений для потоков отходов, установленных в схемах.

Помимо этого, в законопроекте уделено внимание претензиям бизнеса и Минпромторга, которые заявляли, что в нынешнем виде мусорная реформа не учитывает интересы производителей. Понятие «продукты, утратившие потребительские свойства и подлежащие утилизации» в рамках исполнения производителями расширенной ответственности заменено понятием «товары и упаковка», что разделяет ответственность за их утилизацию. Если товар подлежит вторичной переработке, то он не будет учитываться при расчете нормативов утилизации.

Коснулись уточнения и импортеров — таковыми теперь будут считаться и первые покупатели товаров, упаковки, ввозимых в РФ с территории ЕАЭС. Однако предполагается, что экологический сбор за неисполнение нормативов утилизации будет уплачиваться только по товарам и упаковке из перечня.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
07 июня 2017
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
07 июня 2017
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
06 июня 2017
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
06 июня 2017
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
06 июня 2017
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня
06 июня 2017
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
06 июня 2017
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
06 июня 2017
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая 2

Идет загрузка...