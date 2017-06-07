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До года тюрьмы грозит великолучанке, отправившей своих детей ночевать в холодный сарай

Прокурор Великих Лук утвердил обвинительный акт по уголовному делу, возбуждённому в отношении 33-летней местной жительницы по части  1 статьи  125 УК РФ (заведомое оставление  без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, когда виновная сама поставила его в опасное для жизни и здоровье состояние).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе предварительного расследования установлено, что 7 декабря в полночь  великолучанка, находясь в состоянии алкогольного опьянении, поместила своих 8-летнюю дочь и 5-летнего сына, находящихся без верхней одежды,  в сарай.  Впоследствии дети самостоятельно выбрались из сарая и остались ночевать в неотапливаемом подъезде под лестницей до утра, пока их не обнаружила соседка.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 125 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного  года.

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