До года тюрьмы грозит великолучанке, отправившей своих детей ночевать в холодный сарай

09:08, 07 июня 2017, ПАИ

Прокурор Великих Лук утвердил обвинительный акт по уголовному делу, возбуждённому в отношении 33-летней местной жительницы по части 1 статьи 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, когда виновная сама поставила его в опасное для жизни и здоровье состояние).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе предварительного расследования установлено, что 7 декабря в полночь великолучанка, находясь в состоянии алкогольного опьянении, поместила своих 8-летнюю дочь и 5-летнего сына, находящихся без верхней одежды, в сарай. Впоследствии дети самостоятельно выбрались из сарая и остались ночевать в неотапливаемом подъезде под лестницей до утра, пока их не обнаружила соседка.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 125 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.