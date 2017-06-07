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Чемпионат и первенство области по гребному спорту стартуют сегодня в Пскове

7-8 июня в Пскове на базе детской юношеской спортивной школы «Ника» (улица Воеводы Шуйского, 9) состоятся чемпионат и первенство Псковской области по гребному спорту. Об этом Псковском агентству информации сообщил президент псковской областной общественной организации «Федерация гребного спорта» Константин Чижов.

Торжественное открытие соревнований намечено на 15:30, спортсмены стартуют в 16:00. В заездах примут участие порядка 70 гребцов из Пскова и Дедовичей.

Дистанция для чемпионата составит 2000 метров, для первенства - 1000 метров. Стартовать будут одиночки, парные двойки и парные четвёрки.

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