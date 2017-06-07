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Общество

Псковичи могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ

Псковичи могут бесплатно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике. Для этого необходимо заполнить добровольное согласие на медицинское вмешательство и оформление направления у любого врача, в доврачебном кабинете или в отделении профилактики.

Анализы можно сдать в подразделении поликлиники №1 (улица Кузнецкая, 19, телефон 66-53-57, доврачебный кабинет № 12, кабинеты профилактики 54, 55, 56, 57), в подразделении №2 (улица Коммунальная, 23, телефон 56-96-98, доврачебный кабинет № 4, кабинеты профилактики № 33, 34 а), в подразделении  №3 (улица Индустриальная, 8, телефон 53-33-88, доврачебный кабинет № 7, кабинеты профилактики № 26, 27).

Можно также сдать кровь на анализ анонимно и получить консультацию в псковском Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, расположенном по адресу: Кузнецкая, 23, процедурный кабинет работает с 9:00 до 13:00, телефон 20-15-73.

«Тест избавит от ненужного страха и позволит своевременно получить консультацию и медицинскую помощь. Тестирование на ВИЧ является добровольным. Результаты тестирования конфиденциальны и не подлежат огласке», - уточнили в поликлинике.

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