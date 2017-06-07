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«Серебро» завоевал псковский курсант на международном турнире по греко-римской борьбе

Псковский курсант Магомед Сайпудинов стал серебряным призером международного турнира по греко-римской борьбе, который прошел в городе Тарту (Эстония). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Фото пресс-службы вуза

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Эстонии, Латвии, Литвы, России и Белоруссии.

Фото пресс-службы вуза

Курсант Магомед Сайпудинов завоевал «серебро» турнира среди мужчин в весовой категории до 75 килограммов.

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