Более 300 псковских одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ по физике

10:03, 07 июня 2017, ПАИ

7 июня выпускники Пскова сдают экзамен по выбору - физику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. На участие в экзамене поступили 329 заявок.

Экзамен проходит в двух базовых школах города - № 20, 23, по 150 - 170 человек в каждой школе. Контролируют ход экзамена общественные наблюдатели - студенты Псковского государственного университета и родители, ведётся онлайн-трансляция.

Напомним, основной период ЕГЭ 2017 года продлится до 20 июня, с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Добавим, 29 мая прошёл ЕГЭ по географии и информатике, 31 мая - по математике, 2 июня - по профильной математике, 5 июня - по обществознанию.

Следующий экзамен по русскому языку состоится 9 июня.