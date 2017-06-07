Мужчину с тележкой задержали в Великих Луках сотрудники Росгвардии

09:50, 07 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках задержан местный житель, который подозревается в краже гидравлической тележки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания, обратил внимание на гражданина, который передвигался с гидравлической тележкой.

При опросе 52-летний мужчина пояснил, что украл тележку в одном из близлежащих магазинов. Задержанный доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.