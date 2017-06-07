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Псковпассажиравтотранс оштрафован за то, что специалист по безопасности не проверялся на причастность к экстремизму

На 50 тысяч рублей оштрафовано ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» за нарушение положений Федерального закона «О транспортной безопасности», Правил проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу и Требований по обеспечению транспортной безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в ходе проверки предприятия было установлено, что в отношении работника, ответственного за транспортную безопасность, не была проведена сверка с перечнем физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, прокуратура не обнаружила на предприятии сведений о возможном привлечении работника к административной ответственности за потребление им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

В связи с этим заместителем прокурора города в отношении ГППО «Псковпассажиравтотранс» возбудил  дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности). Постановлением руководителя управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта организация признана виновной с назначением наказания в виде штрафа.

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