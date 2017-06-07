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Поддельная купюра обнаружена в одном из банков Пскова

В одном из банков Пскова обнаружена банкнота достоинством 5 тысяч рублей с признаками подделки. Полиция проводит проверку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - рекомендуют в полиции.

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