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В Великих Луках и Стругокрасненском районе повторно задержаны нетрезвые водители

В Великих Луках и Стругокрасненском районе задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

6 июня на улице Горицкой в Великих Луках полицейские остановили ВАЗ-21099. Выяснилось, что транспортным средством управлял 51-летний пьяный мужчина. Проводится проверка. 

В Стругокрасненском районе на 3-м километре автодороги Струги Красные - Ляды задержан 36-летний водитель автомашины «Лифан», который также управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Отметим, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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