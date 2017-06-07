В Великих Луках и Стругокрасненском районе повторно задержаны нетрезвые водители

11:16, 07 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках и Стругокрасненском районе задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 июня на улице Горицкой в Великих Луках полицейские остановили ВАЗ-21099. Выяснилось, что транспортным средством управлял 51-летний пьяный мужчина. Проводится проверка.

В Стругокрасненском районе на 3-м километре автодороги Струги Красные - Ляды задержан 36-летний водитель автомашины «Лифан», который также управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Отметим, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.