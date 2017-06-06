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Соцсфера

День социального работника отмечается в России 8 июня

8 июня в России отмечается День социального работника, пишет сalend.ru. Он был учрежден соответствующим Указом президента России в 2000 году. А день для празднования был выбран в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петр I издал Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

В царской России усилиями членов царской семьи создавалось немало учреждений социальной помощи населению - богадельни, приюты, попечительские комитеты, дома призрения, воспитательные дома.

С установлением советской власти эта практика не утратилась. Уже в 1917 году в стране был создан Народный комиссариат государственного призрения, через год переименованный в Народный комиссариат социального обеспечения. В 1946 году было образовано Министерство соцобеспечения РСФСР.

С 1991 года реализацией всех правительственных мер в области социальной защиты населения занималось Министерство социальной защиты РФ, которое в 1996 году вошло в состав Министерства труда и социального развития. Указом президента РФ от 9 марта 2004 года было образовано Министерство здравоохранения и социального развития РФ, которое в мае 2012 года разделилось на Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.

Основным направлением деятельности в области социальной политики всегда оставалось соцобслуживание населения, где в последние годы приоритетную роль играет развитие специализированных территориальных социальных служб и различных видов обслуживания инвалидов, пенсионеров, малоимущих.

На сегодня в системе соцзащиты работают более 630 тысяч человек, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек, в том числе 15 миллионов пожилых людей и инвалидов. Специалистов этой профессии в России готовят 120 высших учебных заведений.

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