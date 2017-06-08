Пригласить в дом печника советует сегодня народный календарь

09:48, 08 июня 2017, ПАИ

8 июня по народному календарю наступил Карп Карполов, пишет сalend.ru.

В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. О его жизни известно очень мало, он лишь несколько раз упоминается в священных книгах.

Благодаря имени святого, его праздник в народе связали с рыболовством. На Руси считалось, что в этот день хорошо ловятся карпы, поэтому мужчины выходили на рыбалку.

Горшки и плошки на Карпа было принято выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником, полагая, что это помогает от разных болезней.

Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте.

Предки обращали внимание в этот день и на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.