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Общество

Пригласить в дом печника советует сегодня народный календарь

8 июня по народному календарю наступил Карп Карполов, пишет сalend.ru.

В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. О его жизни известно очень мало, он лишь несколько раз упоминается в священных книгах.

Благодаря имени святого, его праздник в народе связали с рыболовством. На Руси считалось, что в этот день хорошо ловятся карпы, поэтому мужчины выходили на рыбалку.

Горшки и плошки на Карпа было принято выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником, полагая, что это помогает от разных болезней.

Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте.

Предки обращали внимание в этот день и на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые. 

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