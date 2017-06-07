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Общество

Два года будут готовить волонтёров к Ганзейским дням в Пскове

Подготовку волонтеров к проведению Международных Ганзейских дней 2019 года обсудили в рамках заседания комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению Псковской городской Думы под председательством Игоря Сиротина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представитель Псковского государственного университета рассказала, что вуз планирует подготовить 300 волонтеров из числа студентов. Уже обучены 50 кураторов, работающих в Центре студенческого волонтерства. «Эти 50 кураторов - действующие волонтеры, они прошли обучение по российским и международным программам, задействованы в различных проектах», - уточнила представитель университета. По её словам, старт подготовки волонтеров намечен на 1 сентября этого года и продолжится до 2019 года. Ребятам предстоит изучить языки (немецкий, английский), основы медицинской помощи и ряд специальных дисциплин.

В случае если заявки на включения в корпус ганзейских волонтеров поступят от горожан, их обучение возможно на базе Института непрерывного образования ПсковГУ. Информацию депутаты приняли к сведению.

Кроме того, в рамках подготовки и проведения Ганзейских дней 2019 года будет организовано обучение экскурсоводов с навыками владения иностранными языками. На комитете поступило предложение объединить усилия в данном вопросе Псковскому университету и филиалу Российской международной академии туризма.

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