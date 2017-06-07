Сертификат на французское мясо вызвал сомнения в псковском Россельхознадзоре

19:28, 07 июня 2017, ПАИ

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) запрещен ввоз в Казахстан из Франции около 20 тонн замороженного мяса птицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило несоответствие ветеринарного сертификата на экспортируемые из Европейского союза в Евразийский экономический союз мясо птицы и сырые мясопродукты установленному образцу.

Сегодня, 6 июня, ввоз товара был разрешен с предписанием об обеспечении при последующих поставках сопровождения товара согласованной формой ветсертификата.