Транзит печени из Германии на Украину запретили псковские специалисты

20:54, 07 июня 2017, ПАИ

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) приостановлено движение автомобиля, перевозившего на Украину более 19 тонн замороженной говяжьей печени из Германии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с несоответствием информации о дате выработки товара, заявленной в ветеринарном сертификате Германии (14.04.2017-19.05.2017), и выявленной при проведении досмотра (21.03.2017), отсутствием ветеринарных сопроводительных и товаротранспортных документов на субпродукты транзит продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен.