0
08:31
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
14:18
Две псковские птицефабрики будут выкуплены инвестором в ближайшее время
13:44
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках
13:14
Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
12:21
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
11:58
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции
11:45
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости
Еще новости
Экономика

Транзит печени из Германии на Украину запретили псковские специалисты

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) приостановлено движение автомобиля, перевозившего на Украину более 19 тонн замороженной говяжьей печени из Германии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

В связи с несоответствием информации о дате выработки товара, заявленной в ветеринарном сертификате Германии (14.04.2017-19.05.2017), и выявленной при проведении досмотра (21.03.2017), отсутствием ветеринарных сопроводительных и товаротранспортных документов на субпродукты транзит продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
07 июня 2017
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
Две псковские птицефабрики будут выкуплены инвестором в ближайшее время
06 июня 2017
Две псковские птицефабрики будут выкуплены инвестором в ближайшее время 2
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках
06 июня 2017
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках 4
Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
06 июня 2017
Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
06 июня 2017
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально 5
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции
06 июня 2017
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции 1
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости
06 июня 2017
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости 1
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ
05 июня 2017
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ

Идет загрузка...