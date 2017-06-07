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100 тысяч рублей получит победитель соревнования «кей-граб» на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

100 тысяч рублей получит победитель соревнования «кей-граб» на встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

22-я Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 11 июня. В этот день состоится ставшее уже традиционным соревнование «кей-граб» – «попади в цель». Десятки аэростатов поднимутся в небо над Ловатью, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину или забросить кольцо на шест, установленный на катамаране.

При благоприятной погоде соревнования начнется в 20:00 и продлится час. Конкретное время и место старта каждый пилот определяет сам, равно как и тактику достижения цели: кто-то заходит на нее несколько раз, кто-то максимально снижается над водой, кто-то маневрирует над мостом через Ловать и набережными, откуда для зрителей открывается максимально красивый вид на аэростаты.

Напомним, в прошлом году победу в этом соревновании одержал пилот из Крыма Сергей Белорусов, которому удалось забросить кольцо на шест, установленный на мишени. В предыдущие годы приз делили на нескольких пилотов, которым удалось ее достичь или максимально приблизиться к выполнению задания.

Приз в размере 100 тысяч рублей предоставляет спонсор «кей-граба» ЗАО «ЗЭТО».

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