В Себеже уничтожены более 89 тонн польских яблок, ввезенных под видом белорусских огурцов

11:24, 07 июня 2017, ПАИ

5 и 6 июня на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже уничтожены пять партий свежих яблок, выращенных в Польше. Общий вес фруктов составил более 89 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Напомним, грузы ввозились на территорию России в сопровождении фитосанитарных сертификатов Белоруссии, оформленных на 100 тонн огурцов свежих, и были задержаны 28 мая в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района.

По результатам досмотра установлено, что вес свежих огурцов, выращенных в Белоруссии, составлял 11,9 тонны, яблок – 89,7 тонны. На упаковке яблок была обнаружена информация о польском происхождении товара, а также выявлены многочисленные следы от срывов этикеток.