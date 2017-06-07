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Международные летние учебно-тренировочные сборы по айкидо откроются 9 июня в Печорском районе

9-12 июня в Печорском районе на базе спорткомплекса «Плесков» Федерация айкидо Псковской области и конфедерация российских айкидо-групп (КРАГ) при поддержке Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту проведёт ежегодные Международные летние учебно-тренировочные сборы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мастер-классах по классическому айкидо будут участвовать более 50 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Североморска, Пскова, Великих Лук, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Калининграда, Смоленска.

Проведёт семинар ведущий инструктор Федерации айкидо Италии Роберто Фольетта (6 дан) со своим учеником Симоне Корридоне (4 дан).

После семинара мастер Фольетта будет принимать экзамены у российских айкидок: на получение различных степеней «черного пояса» претендуют 12 человек, из них два псковича, которые попытаются «штурмовать» 4 дан — это высшая мастерская степень, которую получают по результатам экзаменов.

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