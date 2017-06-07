До +23 градусов ожидается в Псковской области в ближайшие дни

12:01, 07 июня 2017, ПАИ

В ближайшие дни характер погоды в Псковской области не изменится, сообщила Псковскому агентству информации начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, ночью и днём ожидаются кратковременные дожди. Ночью термометры будут показывать +8...+13, +10...+15 градусов, днём ожидается +17...+22, +18...+23. В отдельные дни воздух прогреется до +25.

Ветер будет юго-западных, западных, северо-западных направлений от слабого до умеренного.

«Неблагоприятных явлений мы не прогнозируем», - уточнила Тала Нещадимова.