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Общество

«Владимир Назаров» вышел на охрану водной границы Псковской области

Водную границу Псковской области теперь охраняет таможенное судно «Владимир Назаров». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, 1 июня судно введено в кампанию.

Инспекторская группа по надзору за безопасностью плавания морских и речных судов таможенных органов Российской Федерации отметило судно «Владимир Назаров» как одно из лучших в ФТС России по техническому состоянию и подготовленности экипажа. По итогам работы морских и речных подразделений ФТС России за 2016 год среднее таможенное судно «Владимир Назаров» отмечено как эффективно справившееся с задачей по защите биоресурсов.

В прошлом году судно находилось в кампании с 12 мая по 28 октября. За период навигации таможенным судном осуществлены 87 выходов.

Таможенное судно Псковской таможни «Владимир Назаров» проекта EY-17 (Лидер 17), построено в 2013 году на ЗАО «Рыбинская верфь» в Рыбинске. Судно оборудовано современным навигационным оборудованием, средствами связи, наблюдения. Оборудование, находящееся на таможенном судне позволяет обнаружить нарушителя с погрешностью до 1 метра за 6 миль (11 км.). Главная энергетическая установка, состоящая из двух независимых дизельных двигателей и двух водометов, позволяет развить максимальную скорость до 48 узлов (90 км/ч). Дальность плавания судна экономическим ходом составляет 600 миль.

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