Незадекларированные автозапчасти обнаружила Псковская таможня в железнодорожном вагоне

12:13, 07 июня 2017, ПАИ

В железнодорожном пункте пропуска Посинь (Себежский район) на российско-латвийской границе выявлено перемещение незаявленных в товаросопроводительных документах автозапчастей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При взвешивании одного из железнодорожных вагонов выявлено значительное превышение веса перемещаемого товара. В результате таможенного досмотра установлено, что в вагоне находился незаявленный в товаросопроводительных документах груз: зеркала заднего вида, задние фонари, распределители зажигания, приборные щитки, рычаги подвески в сборе со ступицами, карданы, рулевые рейки, радиаторы охлаждения, а также пневматические шины и резиновые колесные камеры. Кроме того, выявлено, что количество бывших в употреблении бамперов, крыльев и фар превышает число, заявленное в товаросопроводительных документах.

В отношении перевозчика, являющегося декларантом товара, вынесено определение об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП России.