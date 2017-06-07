Определены победители Олимпиады Псковской области по шахматам

12:38, 07 июня 2017, ПАИ

Определены победители Олимпиады Псковской области по шахматам, финальный этап которой состоялся в посёлке Пушкинские Горы. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат региона, в турнире приняли участие второклассники из районов и городов области.

По итогам соревнований призовые места в конкурсе «Эрудитов» заняли Тарас Смирнов (школа № 23, Псков), Валерия Юрова (Плюсская школа) и Владислав Михайлов (Новоржевская школа) соответственно.

В блиц-турнире победителем стал Данил Федоров (Стремуткинская школа Псковского района), на втором месте оказалась Дарья Смирнова (Локнянская школа), на третьем - Лев Гаврилов (гимназия Опочки).

В конкурсе «Решение шахматных задач» лучшим был Алексей Бенедиктов (лицей № 11, Великие Луки), второй приз получила Дарья Тарасова (лицей № 11, Великие Луки), третий – Тарас Смирнов (школа № 23, Псков).

По итогам трех конкурсов первое место занял Алексей Бенедиктов (педагог Светлана Дмитриева), второе – Данил Федоров (педагог Светлана Яковлева) и замкнула тройку призеров Дарья Тарасова (педагог Светлана Дмитриева).

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, ценными подарками.

Добавим, что Олимпиада по шахматам проводится по решению Государственного управления образования Псковской области в соответствии с Программой «Шахматы в школах Псковской области». Эта Программа реализуется с 2008 года в 102 базовых школах, где для второклассников организованы уроки «шахматного всеобуча», которые финансируются дополнительно за счет субвенций областного бюджета. С 2016 года все школы области перешли на преподавание данного предмета по учебно-методическому комплексу «Шахматы в школе» под редакцией детского тренера Владимира Барского, который был получен школами по программе поддержки шахматного всеобуча, проводимой Фондом Тимченко и Российской шахматной федерацией.