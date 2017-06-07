В кражах и угонах обвиняются двое псковских школьников

12:55, 07 июня 2017, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих школьников, которые обвиняются в совершении трех краж и двух угонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2016 года обвиняемые совершили угон отечественной машины в одном из дворов Пскова, которую завели при помощи аккумуляторной батареи, украденной из другого транспортного средства вместе с магнитолой.

Кроме того, летом подростки совершили кражи рюкзаков с вещами у отдыхающих на берегу Великой детей, а также велосипеда из подъезда дома, на котором отсутствовали средства защиты от кражи.

В момент угона второго автомобиля школьников задержали полицейские. Они прибыли на место по звонку прохожих, которые заподозрили подростков в совершении преступления.

В ходе расследования все похищенное имущество было изъято и возвращено законным владельцам.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.