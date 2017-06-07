0
10:37
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
15:39
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
09:58
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
11:29
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
10:29
Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек
09:58
В центре Лондона произошёл очередной теракт: погибли 6 человек
17:49
Сломавшееся дерево повисло на проводах над проезжей частью на улице Коммунальной в Пскове
Еще новости
Происшествия

В кражах и угонах обвиняются двое псковских школьников

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих школьников, которые обвиняются в совершении трех краж и двух угонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2016 года обвиняемые совершили угон отечественной машины в одном из дворов Пскова, которую завели при помощи аккумуляторной батареи, украденной из другого транспортного средства вместе с магнитолой.

Кроме того, летом подростки совершили кражи рюкзаков с вещами у отдыхающих на берегу Великой детей, а также велосипеда из подъезда дома, на котором отсутствовали средства защиты от кражи.

В момент угона второго автомобиля школьников задержали полицейские. Они прибыли на место по звонку прохожих, которые заподозрили подростков в совершении преступления.

В ходе расследования все похищенное имущество было изъято и возвращено законным владельцам.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
07 июня 2017
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
06 июня 2017
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
05 июня 2017
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
04 июня 2017
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек
04 июня 2017
Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек 1
В центре Лондона произошёл очередной теракт: погибли 6 человек
04 июня 2017
В центре Лондона произошёл очередной теракт: погибли 6 человек
Сломавшееся дерево повисло на проводах над проезжей частью на улице Коммунальной в Пскове
02 июня 2017
Сломавшееся дерево повисло на проводах над проезжей частью на улице Коммунальной в Пскове 1
13 деревьев упали в Пскове из-за сильного ветра
02 июня 2017
13 деревьев упали в Пскове из-за сильного ветра

Идет загрузка...