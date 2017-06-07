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Пассажирка вылетевшего в кювет в Пыталовском районе «Фольксвагена» получила ранения

6 июня около 1:00 в Пыталовском районе на 1-м километре дороги Пыталово – Вышгородок 21-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В аварии пострадала 26-летняя пассажирка иномарки, госпитализация ей не потребовалась.

Других ДТП за минувшие сутки на территории Псковской области не зарегистрировали. На дорогах региона были задержаны 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

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