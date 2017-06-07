Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за убийство сожительницы в Гдове

13:15, 07 июня 2017, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области, в ночь на 24 февраля в Гдове обвиняемый, приревновав 37-летнюю сожительницу к соседу, на глазах малолетнего ребенка избил её ногами и кочергой, а затем уехал домой. На следующие день потерпевшая скончалась от сочетанной травмы головы, шеи, туловища и конечностей.

К предполагаемому злоумышленнику продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания. Ребенок потерпевшей передан под опеку родственников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.