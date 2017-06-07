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Общество

Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 8 июня

8 июня на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от +15 до +20.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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