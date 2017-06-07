В ситуации с гарантийным ремонтом на улице Труда в Пскове будет разбираться прокуратура области

13:37, 07 июня 2017, ПАИ

В ситуации с гарантийным ремонтом на улице Труда в Пскове будет разбираться прокуратура области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе движения «Убитые дороги».

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В 2013 году на улице Труда от улицы Волкова до Белинского проводился ремонт дорожного покрытия, работы выполняло ООО «ДСУ-10». Однако уже через год после введения объекта в эксплуатацию на асфальте стали появляться дефекты. По контракту появившиеся ямы и выбоины должны были оперативно устраняться силами подрядной организации за свой счет.

«Но на всем протяжении действия гарантии подрядчик не спешил проводить качественный гарантийный ремонт. Как результат - весной 2017 года на улице Труда автомобилисты могли наблюдать множество ям и выбоин, которых там быть не должно», - отметили в пресс-службе.

В 2013 году на улице Труда от улицы Волкова до Белинского проводился ремонт дорожного покрытия, работы выполняло ООО «ДСУ-10». Однако уже через год после введения объекта в эксплуатацию на асфальте стали появляться дефекты. По контракту появившиеся ямы и выбоины должны были оперативно устраняться силами подрядной организации за свой счет.«Но на всем протяжении действия гарантии подрядчик не спешил проводить качественный гарантийный ремонт. Как результат - весной 2017 года на улице Труда автомобилисты могли наблюдать множество ям и выбоин, которых там быть не должно», - отметили в пресс-службе.

[iFrame] 15 мая во время проведения дорожной инспекции «Оценим качество дорог!» общественники из «Убитых дорог» проверили качество покрытия на улице Труда. Как пояснил начальник Управления гарантийного хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров, которое являлось заказчиком ремонта улицы в 2013 году, как гарантийную эту улицу должны отремонтировать картами. Чиновник заверил, что на участке будет проведен ремонт покрытия с фрезерованием и проливкой битумом. Гарантия на улицу заканчивается в сентябре 2017 года, стоимость работ составила почти 18 млн рублей.

6 июня активисты «Убитых дорог» убедились, что ремонт картами на улице Труда, спустя 3 недели после заявления чиновников, так и не проведен. Теперь в ситуации с гарантийным ремонтом будет разбираться прокуратура региона. Депутат Государственной Думы Александр Васильев направил прокурору области обращение с просьбой провести проверку и установить, какая претензионная работа велась заказчиком с ООО «ДСУ-10», выполнявшим работы, принять меры по привлечению подрядной организации к качественному устранению дефектов на гарантийном участке улицы Труда, в случае выявления нарушений законодательства принять меры прокурорского реагирования. Также в обращении идет речь о возможности внесения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.