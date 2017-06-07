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Общество

Президент России рассказал, как бы повел себя в душе с геем

Президент России Владимир Путин рассказал, как бы повел себя в общем с геем душе на подводной лодке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Блумберг».

Во время беседы с Владимиром Путиным американский режиссер Оливер Стоун спросил о российском законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма. Режиссер поинтересовался, считает ли глава государства этот закон проявлением дискриминации. «Вообще-то никаких притеснений нет», - ответил российский лидер.

Далее Оливер Стоун задал вопрос о том, что бы сделал Владимир Путин, если бы оказался на подлодке и был вынужден идти в душ с геем. «Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо», — пошутил в ответ президент.

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