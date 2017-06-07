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36-летнего великолучанина будут судить за убийство четырёх человек

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Великих Лук, обвиняемого в убийстве трёх человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

26 июля 2016 года у обвиняемого, находившегося в одной из деревень Невельского района, на почве неприязненных отношений, обусловленных его психологическими особенностями, а также психическим расстройством, не исключающим вменяемости, возник умысел убить четырёх человек, с которыми он пил спиртное. Взяв топор и нож, он нанес собутыльникам не менее 17 ударов, таким образом убив троих мужчин и женщину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

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