В Псковской области раскрыта серия телефонных мошенничеств

14:53, 07 июня 2017, ПАИ

В Псковской области раскрыта серия телефонных мошенничеств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, 28-летний житель Санкт-Петербурга обманным путем завладел денежными средствами трёх псковичей, а также жителей Великих Лук, Острова и Пыталово. Подозреваемый представлялся сотрудником одного из крупнейших банков и под предлогом разблокировки банковской карты получал от граждан информацию для доступа к их счетам и вкладам.

Благодаря проведенной оперативниками работе личность мужчины удалось установить. В настоящее время по фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на изобличение и привлечение подозреваемого к уголовной ответственности. Проверяется его возможная причастность к совершению других аналогичных преступлений как в Псковской области, так и на территории других регионов.