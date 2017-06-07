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При попытке купить в интернете коляску жительница Дно лишилась денег

При попытке купить в интернете коляску жительница Дно лишилась денег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время телефонного общения продавец попросил девушку в качестве предоплаты перечислить на указанный счет 9,5 тысяч рублей. Коляску ей необходимо было забрать самой, однако по оговоренному адресу не оказалось ни продавца, ни коляски. Мошенник перестал выходить на контакт.

Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка. В настоящее время с произошедшим разбираются в отделении полиции. Установлено, что телефон, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Орловской области.

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